Sun: в Австралии десятки автомобилей унесло в море вместе с людьми

«Видно, как несколько машин кружатся в воде, а другие перевернулись и застряли под мостом из-за наводнения. Ужасающие сцены разворачиваются в австралийском штате Виктория. Дорога Грейт-Оушен-Роуд сильно пострадала и была закрыта после того, как из-за шторма произошло наводнение», — говорится в материале.