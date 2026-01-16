Sun: в Австралии десятки автомобилей унесло в море вместе с людьми

Десятки автомобилей с людьми внутри унесло грязевым потоком в море в австралийском штате Виктория, в стране прошла череда внезапных мощных наводнений, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Видно, как несколько машин кружатся в воде, а другие перевернулись и застряли под мостом из-за наводнения. Ужасающие сцены разворачиваются в австралийском штате Виктория. Дорога Грейт-Оушен-Роуд сильно пострадала и была закрыта после того, как из-за шторма произошло наводнение», — говорится в материале.
Уточняется, что из-за разгула стихии тысячи людей остались без электроснабжения. Около 500 человек эвакуированы.
В районах рек Уай, Кеннетт и Камберленд власти ввели ЧС из-за выпадения более 170 мм осадков. Они также призвали жителей других районов не выходить из домов и не открывать двери и окна, пока не спадёт вода.
Пока о жертвах и пострадавших информации нет.
Автор материала подчёркивает, что наводнения произошли в Виктории после сильнейших лесных пожаров, во время которых один человек погиб, более 300 домов были разрушены.
