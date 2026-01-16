«Знакомство с девушкой в интернете оказалось ловушкой»: сибиряк год общался с мошенниками и перевел миллионы

В Нижнеудинске 36-летний железнодорожник стал жертвой мошенников, переведя им 2,5 миллиона рублей. История началась год назад, когда мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. Она рассказала ему о своих успехах в инвестициях и предложила попробовать заработать вместе. Девушка порекомендовала «специалиста», отправив ссылку на канал в мессенджере. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Иркутской области.