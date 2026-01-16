В Тюмени полицейского осудили за передачу знакомым секретных сведений

Сотрудник узнавал личные данные граждан по просьбе знакомых.
Тюменский силовик, работа которого состояла в том, чтобы бороться с коррупцией в рядах МВД, имея доступ к закрытым базам помогал своим знакомым узнавать конфиденциальную информацию о других людях. За это полицейского обязали заплатить 150 000 рублей. Данные содержатся в судебном акте по делу.
«Подсудимый работал в составе группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления по работе с личным составом УМВД региона. Он имел доступ к охраняемым данным граждан, содержащимся в базе ГИБДД, которые нельзя использовать вне служебных целей. В нарушении этого сотрудник по просьбе своих знакомых предоставлял им конфиденциальную информацию», — говорится в материалах судебного дела.
К примеру, по просьбе своего знакомого, силовик помог узнать некой женщине какие автомобили зарегистрированы на ее мужа. Пара разводилась и делила имущество, так что тюменка хотела быть в курсе всего, чем владеет супруг.
Другой мужчина хотел найти того, кто украл кабель на обслуживаемом им объекте. Были известен номер машины потенциального преступника, а полицейский помог узнать его контактные данные.
В целом в деле оказалось пять эпизодов неправомерного доступа к охраняемой законом информации. Как утверждал сам силовик и свидетели, денег за помощь полицейский не получал, передавая данные безвозмездно.
В итоге суд приговорил мужчину к штрафу в 150 000 рублей. Ему также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой информации.