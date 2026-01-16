В Тюмени полицейского осудили за передачу знакомым секретных сведений

«Подсудимый работал в составе группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления по работе с личным составом УМВД региона. Он имел доступ к охраняемым данным граждан, содержащимся в базе ГИБДД, которые нельзя использовать вне служебных целей. В нарушении этого сотрудник по просьбе своих знакомых предоставлял им конфиденциальную информацию», — говорится в материалах судебного дела.