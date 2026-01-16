В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмы

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 октября 2025 года в районе дома № 21 по улице Колхозной в Балаклавском районе.
По версии следствия, водитель иномарки, двигаясь задним ходом по грунтовой дороге, не заметил 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. В результате наезда пешеходы скончались на месте.
При этом, на момент совершения ДТП водитель был трезв. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.
«В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением направлены в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.