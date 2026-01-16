Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 36-летнего водителя BMW, который насмерть сбил двоих людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Соцсети

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 октября 2025 года в районе дома № 21 по улице Колхозной в Балаклавском районе.

По версии следствия, водитель иномарки, двигаясь задним ходом по грунтовой дороге, не заметил 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. В результате наезда пешеходы скончались на месте.

При этом, на момент совершения ДТП водитель был трезв. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.

«В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением направлены в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.