Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

Прокуратура Москвы контролирует расследование гибели двух человек при пожаре в жилом доме на севере столицы. По предварительным данным, возгорание на 12-м этаже дома на улице Корнейчука произошло из-за неосторожности с огнем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В многоквартирном доме на улице Корнейчука на севере столицы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры.

Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на 12-м этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении тела двух человек: мужчины 1961 года рождения и женщины 1960 года рождения.

По предварительной информации надзорного ведомства, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем. Ход расследования и результаты пожарно-технической экспертизы взяла под контроль Бутырская межрайонная прокуратура.

По данным источников РЕН ТВ, возгорание на площади 7 квадратных метров могло начаться из-за того, что мужчина заснул с непотушенной сигаретой.