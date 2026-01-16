Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

В многоквартирном доме на улице Корнейчука на севере столицы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры.
Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на 12-м этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении тела двух человек: мужчины 1961 года рождения и женщины 1960 года рождения.
По предварительной информации надзорного ведомства, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем. Ход расследования и результаты пожарно-технической экспертизы взяла под контроль Бутырская межрайонная прокуратура.
По данным источников РЕН ТВ, возгорание на площади 7 квадратных метров могло начаться из-за того, что мужчина заснул с непотушенной сигаретой.