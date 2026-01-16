Подростка, поджегшего кинотеатр в Москве, поместили под домашний арест

Находясь на постоянной связи со злоумышленником и выполняя его указания, запуганный ребенок показал звонившему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги. Также по указанию неизвестных он принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров Москвы и поджег зажигалкой. В результате возгорания никто не пострадал.