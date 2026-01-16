Подростка, поджегшего кинотеатр в Москве, поместили под домашний арест

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в покушении на умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ)», — сказала она.
По данным следствия, 13 ноября после знакомства в соцсети с девушкой подросток отправил ей геолокацию для выбора места встречи. Затем с ним связался неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним.
Находясь на постоянной связи со злоумышленником и выполняя его указания, запуганный ребенок показал звонившему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги. Также по указанию неизвестных он принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров Москвы и поджег зажигалкой. В результате возгорания никто не пострадал.
«Фигуранту предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавила Петренко.
МВД ранее сообщало, что во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТЦ «Авиапарк», подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Юноша был задержан.