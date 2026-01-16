На Западе предупредили Киев о новом прорыве ВС РФ

«Это дело показывает, как стратегия Киева по развертыванию сокращающегося пула опытных и надежных подразделений в одном месте может привести к продвижению России в других местах, поскольку Москва использует свои превосходящие личные ресурсы для продвижения по всему фронту», — пишет Financial Times. Судьба различных участков фронта складывается по-разному в зависимости от количества и качества размещенных там украинских войск. В частности, аналитики указывают на существенное различие в ситуации между Купянским направлением и районом Гуляйполя.