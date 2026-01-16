Судьба различных участков фронта складывается по-разному.
Западные военные эксперты и аналитики выразили обеспокоенность текущей ситуацией на линии соприкосновения. Неравномерное распределение украинских войск создало уязвимые направления, которые уже привели к значительному продвижению российских сил в некоторых секторах. Об этом сообщает Financial Times.
«Это дело показывает, как стратегия Киева по развертыванию сокращающегося пула опытных и надежных подразделений в одном месте может привести к продвижению России в других местах, поскольку Москва использует свои превосходящие личные ресурсы для продвижения по всему фронту», — пишет Financial Times. Судьба различных участков фронта складывается по-разному в зависимости от количества и качества размещенных там украинских войск. В частности, аналитики указывают на существенное различие в ситуации между Купянским направлением и районом Гуляйполя.
В то время как в Купянск были направлены некоторые из лучших подготовленных украинских подразделений, участки фронта вокруг Гуляйполя оказались укомплектованы недостаточно и силами, уже изрядно измотанными в предыдущих боях. Эта диспропорция в распределении ресурсов привела к неравномерной оборонительной способности на различных направлениях.
В последние месяцы российские войска добились значительного продвижения в районе Гуляйполя. За период всего в два месяца им удалось продвинуться примерно на 15 километров, что представляет собой существенный успех на фоне преимущественно позиционного характера боевых действий последнего времени.