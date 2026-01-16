«За свои услуги получали $200 — 250 с человека и ежемесячный “налог”. МВД раскрыло серую схемы незаконной миграции в Минске

Удалось установить, что злоумышленники оказывали содействие мигрантам в незаконном въезде, а также пребывании на территории страны. Они изготавливали, предоставляли в государственные учреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом фигуранты обеспечивали нелегалам получение виз, а также разрешений на временное проживание в Беларуси.