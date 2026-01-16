Ричмонд
«За свои услуги получали $200 — 250 с человека и ежемесячный “налог”. МВД раскрыло серую схемы незаконной миграции в Минске

МВД взяло организаторов схемы нелегальной миграции, бравших «налог» с приезжих.

Источник: Комсомольская правда

МВД взяло организаторов схемы нелегальной миграции, бравших «налог» с приезжих. Подробности сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

Сотрудниками 3-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения внутренних войск «Беркут» были задержаны двое иностранцев и белоруска в Минске. Фигуранты организовали «серую» схему легализации в Беларуси представителей среднеазиатского региона.

Удалось установить, что злоумышленники оказывали содействие мигрантам в незаконном въезде, а также пребывании на территории страны. Они изготавливали, предоставляли в государственные учреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Таким образом фигуранты обеспечивали нелегалам получение виз, а также разрешений на временное проживание в Беларуси.

«За свои услуги аферисты получали по 200−250 долларов с человека, а также до 250 рублей ежемесячного “налога” с каждого. Предварительно установлено свыше 100 клиентов», — отметили в МВД.

И добавили, что многие из нелегалов работали таксистами, подсобными рабочими на рынках и предприятиях общепита. Следователи завели уголовное дело за организацию канала незаконной миграции. При обысках по местам проживания и в офисах у фигурантов были найдены и изъяты электронные носители, документы финансово-хозяйственной и иной деятельности.

«Нелегалов ждет выдворение из страны. Устанавливаются иные участники преступной схемы», — заявили в МВД.

Тем временем иностранцы смогут проще получить разрешение на постоянное проживание в Беларуси.

Ранее МАЗ представил белорусам автодом для путешествий на базе микроавтобуса: отдельные спальные зоны, санузел с душевой кабиной, два отопителя.

