«21 век»: В Киеве начали жарить кирпичи для обогрева квартир

В Киеве жители начали использовать необычный способ обогрева — жарку кирпичей на газовых плитах. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Он опубликовал скриншот из соцсетей, на котором видно, как кирпичи размещены на сковородках поверх слоя песка. Как поясняется в посте, такой метод подходит только для газовых плит.

«Киев, 21 век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, это подходит только для газовых плит», — пожаловался в социальных сетях житель Киева.

Стешин добавил, что сочувствия к людям, «так зверски насилующих русский язык», быть не должно. Пост сопровождается ироничным комментарием о «верных логических связях».

Журналист предположил, что ситуация может ухудшиться, если перестанет поступать и газ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетический кризис в столице достиг критической точки. Около 500 многоэтажек погрузились в холод из-за отсутствия отопления, даже жизнеобеспечение ключевых объектов инфраструктуры оказалось под угрозой. В разгар блэкаута между Кличко и экс-комиком Владимиром Зеленским вспыхнул открытый конфликт. Зеленский обвинил городскую администрацию в вялой работе, отстающей от других регионов, и потребовал немедленных действий для исправления ситуации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.