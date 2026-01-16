«21 век»: В Киеве начали жарить кирпичи для обогрева квартир

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетический кризис в столице достиг критической точки. Около 500 многоэтажек погрузились в холод из-за отсутствия отопления, даже жизнеобеспечение ключевых объектов инфраструктуры оказалось под угрозой. В разгар блэкаута между Кличко и экс-комиком Владимиром Зеленским вспыхнул открытый конфликт. Зеленский обвинил городскую администрацию в вялой работе, отстающей от других регионов, и потребовал немедленных действий для исправления ситуации.