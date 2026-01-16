Склад ГСМ в ЯНАО эксплуатируется без системы пожаротушения

«Установлено, что филиалом предприятия в хозяйственной деятельности в отсутствие системы пожаротушения используется объект, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов, объемом четыре тысячи кв. м», — пишет telegram-канал окружной прокуратуры. Проверка проводилась в филиале АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе. Суд принял решение о том, что складу необходимо обеспечить систему пожаротушения.