Склад ГСМ в ЯНАО эксплуатируется без системы пожаротушения

В Шурышкарском районе (ЯНАО) склад ГСМ эксплуатируется без систем пожаротушения. Имущество принадлежит АО «Ямалкоммунэнерго». Суд постановил обеспечить складу пожарную безопасность.

Предприятию необходимо позаботиться об установке системы пожаротушения.

«Установлено, что филиалом предприятия в хозяйственной деятельности в отсутствие системы пожаротушения используется объект, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов, объемом четыре тысячи кв. м», — пишет telegram-канал окружной прокуратуры. Проверка проводилась в филиале АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе. Суд принял решение о том, что складу необходимо обеспечить систему пожаротушения.