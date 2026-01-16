Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области арестовали обвиняемых в поджоге станции сотовой связи

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Суд арестовал троих обвиняемых в поджоге оборудования базовой станции сотовой связи в Новосибирской области. Среди них один подросток, сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Источник: РИА "Новости"

«Всем троим обвиняемым в совершении диверсии судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 13 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 января обвиняемые — две девушки и один подросток — подожгли оборудование базовой станции сотовой связи. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение поджога, направленного на повреждение средств связи, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).