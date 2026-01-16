В Новосибирской области арестовали обвиняемых в поджоге станции сотовой связи

По данным следствия, 10 января обвиняемые — две девушки и один подросток — подожгли оборудование базовой станции сотовой связи. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение поджога, направленного на повреждение средств связи, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).