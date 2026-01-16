Два человека погибли при пожаре в квартире в центре Москвы

В квартире дома на улице Корнейчука в столице произошло возгорание. Пожар унес жизни двух людей — мужчины и женщины. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— В результате пожара в квартире жилого дома на улице Корнейчука погибли два человека — мужчина 1961 года рождения и женщина 1960 года рождения, — рассказала Нефедова.
Эксперты прибыли на место происшествия и установили, что возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Точная причина будет ясна после пожарно-технической экспертизы. По факту произошедшего начали процессуальную проверку. Прокуратура контролирует ее ход и результаты.
12 января загорелась квартира дома на улице Шаболовка. В помещении вспыхнули мебель и личные вещи. Огонь впоследствии распространился на квартиру этажом выше. Пожарные потушили пламя. В результате возгорания пострадал один человек.