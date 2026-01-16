Два человека погибли при пожаре в квартире в центре Москвы

Эксперты прибыли на место происшествия и установили, что возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Точная причина будет ясна после пожарно-технической экспертизы. По факту произошедшего начали процессуальную проверку. Прокуратура контролирует ее ход и результаты.