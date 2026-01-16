Politico: британские морпехи стали готовиться к войне с Россией

Несмотря на сильный мороз, Британия отказалась сворачивать тренировки военных.
Британские морские пехотинцы, дислоцированные на базе Camp Viking на севере Норвегии, приступили к подготовке к возможному вооруженному столкновению с Россией. Об этом сообщает издание Politico.
«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — говорится в материале. Отмечается, что военные тренируются по применению пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей механизм коллективной обороны.
Как заявил командующий британским специальным назначением бригадный генерал Джейми Норман, проводимые учения демонстрируют изменение международной обстановки и отражают тот факт, что «мы больше не живем в прежнем мире». О создании арктической базы в Норвегии Лондон объявил в марте 2023 года. Объект расположен примерно в 40 километрах от города Тромсе и рассчитан на размещение всей британской береговой группы быстрого реагирования.
По данным Politico, уже предстоящей весной численность личного состава на базе достигнет около 1,5 тысячи военнослужащих. А к 2027 году она может быть увеличена до 2 тысяч человек.
Российская сторона ни раз говорила, что она не собирается нападать на европейские страны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Москва даже зафиксировать это юридически, чтобы избавить Запад от бессмысленных слухов по поводу якобы «российской военной угрозы».