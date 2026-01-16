Politico: британские морпехи стали готовиться к войне с Россией

Как заявил командующий британским специальным назначением бригадный генерал Джейми Норман, проводимые учения демонстрируют изменение международной обстановки и отражают тот факт, что «мы больше не живем в прежнем мире». О создании арктической базы в Норвегии Лондон объявил в марте 2023 года. Объект расположен примерно в 40 километрах от города Тромсе и рассчитан на размещение всей британской береговой группы быстрого реагирования.