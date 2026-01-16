Притон для наркоманов из-за зависимости создала женщина в ЯНАО

Поводом для проверки стало сообщение, поступившее в дежурную часть. По версии правоохранителей, квартиру женщина предоставляла для употребления наркотических средств на протяжении длительного времени. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы и ограничение свободы на срок до одного года.