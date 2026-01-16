Притон для наркоманов из-за зависимости создала женщина в ЯНАО

Женщина создала притон, потому что сама нуждалась в наркотиках.
Жительница Муравленко (ЯНАО) стала фигуранткой уголовного дела из-за организации притона для потребления наркотиков. Предположительно, мотивом стала зависимость и желание регулярно употреблять наркотики. Об этом сообщила пресс-служба окружной полиции. Ранее женщина не была судима.
«Жительница Муравленко понесет наказание за организацию притона для потребления наркотических средств», — сообщается в релизе на сайте полиции. По предварительным данным, мотивом для создания притона у 37-летней женщины стала зависимость и желание регулярно получать наркотики.
«Занималась незаконной деятельностью с целью обеспечения себя постоянным источником дурманящих веществ», — подчеркнул источник.
Поводом для проверки стало сообщение, поступившее в дежурную часть. По версии правоохранителей, квартиру женщина предоставляла для употребления наркотических средств на протяжении длительного времени. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы и ограничение свободы на срок до одного года.