До 42 увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане

Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Мангистауской области Казахстана выросло до 42 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление здравоохранения.
Четверо пострадавших сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 13 человек распределены в травматологическое отделение.
ДТП произошло 16 января около часа ночи на 383-м километре трассы Доссор — Актау. Автобус с 50 пассажирами перевернулся после того, как водитель не справился с управлением. Четыре человека погибли на месте до приезда спасателей.
В Минтрансе Казахстана уточнили, что на месте аварии не обнаружили дефектов дорожного покрытия, а все необходимые знаки были установлены. Специалисты выясняют, что именно стало причиной случившегося.