Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 42 увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане

В Казахстане устанавливают обстоятельства ночной аварии, в которой пострадали десятки пассажиров рейсового автобуса. Несмотря на удовлетворительное состояние трассы, водитель потерял управление на участке Доссор — Актау.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Мангистауской области Казахстана выросло до 42 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление здравоохранения.

Четверо пострадавших сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 13 человек распределены в травматологическое отделение.

ДТП произошло 16 января около часа ночи на 383-м километре трассы Доссор — Актау. Автобус с 50 пассажирами перевернулся после того, как водитель не справился с управлением. Четыре человека погибли на месте до приезда спасателей.

В Минтрансе Казахстана уточнили, что на месте аварии не обнаружили дефектов дорожного покрытия, а все необходимые знаки были установлены. Специалисты выясняют, что именно стало причиной случившегося.