В Чувашии задержали подростка по подозрению в поджоге автомобилей силовиков

Еще одно уголовное дело о поджоге расследуют в Москве. По данным СКР, 13 ноября 2025 года неизвестный связался с 16-летним подростком и представился сотрудником правоохранительных органов. «Находясь на постоянной связи со злоумышленником и выполняя его указания, запуганный ребенок показал звонившему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги», — уточнили в пресс-службе. По указанию неизвестных подросток принес канистру с бензином в кинозал одного из московских ТЦ и устроил поджог. При возгорании никто не пострадал.