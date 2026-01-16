Ричмонд

11 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

Донские спасатели опубликовали суточную статистику происшествий.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 15 января 2026 года в Ростовской области потушили около десятка пожаров, а также потребовалась помощь на местах нескольких ДТП. Статистику предоставили в региональном управлении МЧС.

Всего произошло 11 техногенных пожаров, во время одного из возгораний спасли человека. На места дорожных аварий специалисты экстренного ведомства выезжали пять раз, информации о пострадавших нет.

В общей сложности от МЧС за сутки задействовали 152 человека и 38 единиц техники.

