11 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

За сутки 15 января 2026 года в Ростовской области потушили около десятка пожаров, а также потребовалась помощь на местах нескольких ДТП. Статистику предоставили в региональном управлении МЧС.
Всего произошло 11 техногенных пожаров, во время одного из возгораний спасли человека. На места дорожных аварий специалисты экстренного ведомства выезжали пять раз, информации о пострадавших нет.
В общей сложности от МЧС за сутки задействовали 152 человека и 38 единиц техники.
