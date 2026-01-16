Киевлян будут выселять из домов, где нет света

На пресс-конференции в городской администрации Порошенко сделала заявление о возможном расселении жителей отдельных домов столицы. Согласно ее словам, речь идет о зданиях, находящихся в критическом состоянии, где восстановление теплоснабжения и электричества вызывает серьезные затруднения. «Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов», — подчеркнула Порошенко в своем выступлении, запись которого опубликовал украинский телеканал «Новости.Live» в своем telegram-канале.