Киевлян будут выселять из домов, где нет света

В Киеве власти рассматривают возможность расселения жителей домов, где продолжительное время отсутствуют свет и отопление. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.
На пресс-конференции в городской администрации Порошенко сделала заявление о возможном расселении жителей отдельных домов столицы. Согласно ее словам, речь идет о зданиях, находящихся в критическом состоянии, где восстановление теплоснабжения и электричества вызывает серьезные затруднения. «Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов», — подчеркнула Порошенко в своем выступлении, запись которого опубликовал украинский телеканал «Новости.Live» в своем telegram-канале.
Депутат отказалась назвать точное количество проблемных домов, объяснив это соображениями закрытости данной информации. Тем не менее, Порошенко заверила, что коммунальные службы города активно работают над решением возникших проблем.