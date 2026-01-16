«Думал, помогаю знакомой»: известный бизнесмен рассказал, как мошенники в Telegram выманили у него 13,5 млн сумов

По его словам, всё началось с сообщения от знакомой из Казахстана. Просьба выглядела абсолютно обычной и логичной: у неё якобы не получалось перевести деньги узбекским партнёрам, поэтому она попросила «временно» закинуть на карту 8 миллионов сумов. Никаких подозрений это не вызвало — перевод был сделан сразу.
Через некоторое время последовало новое сообщение: «Слушай, закинь, пожалуйста, ещё 5,5 миллиона. Я завтра всё верну все 13,5 миллиона», — и была прислана ещё одна карта. Деньги были переведены и во второй раз.
Позже «знакомая» попросила отправить ещё 9 миллионов сумов, извинившись за неудобства. К этому моменту средств на карте уже не оставалось, и предприниматель отказал в дополнительном переводе. До самого вечера он спокойно ждал, что на следующий день, как и обещали, деньги вернутся на карту.
Развязка наступила около 19:00. Открыв Instagram, он увидел сторис той самой знакомой с предупреждением: её аккаунты взломаны, мошенники рассылают просьбы о деньгах, никому ничего отправлять нельзя.
«И в этот момент я понял, что попал. Поэтому я предупреждаю вас: нужно быть максимально бдительными и никому не верить, даже если сообщение выглядит логичным и адекватным. Если у вас просят деньги, обязательно нужно позвонить этому человеку. Я этого не сделал и поплатился 13,5 миллионами сумов», — отметил Ахмеджанов.
После случившегося бизнесмен позвонил по номеру 102, съездил в районное отделение внутренних дел и написал заявление. При этом он подчёркивает: сделал это не потому, что рассчитывает вернуть деньги, с ними он, по его словам, уже мысленно попрощался.
«Я сделал это, чтобы в дальнейшем ко мне не возникло вопросов. Вдруг эти деньги ушли куда-то в запрещённые организации или ещё куда-то. Чтобы потом не оказалось, что я к этому причастен, я зафиксировал всё официально», — объяснил он.
Эта история — ещё одно напоминание о том, что даже знакомые аккаунты в мессенджерах и соцсетях могут оказаться в руках мошенников. Один звонок может сэкономить миллионы.