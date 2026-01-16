«Форсаж» не удался: водитель Spark влетел в опору моста в Ташкенте

Те, кто часто ездит по этому участку, прекрасно знают: под мостом расположен достаточно резкий поворот, который требует снижения скорости и максимальной внимательности. Однако водитель автомобиля Spark, судя по всему, решил, что справится с манёвром на высокой скорости почти как герой из «Форсажа».
Реальность оказалась куда прозаичнее. Машину занесло, она врезалась в бордюр, после чего вылетела за пределы проезжей части и на ходу столкнулась с опорой моста.
На данный момент официальной информации о данном ДТП, а также о состоянии водителя, нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Этот случай — ещё одно наглядное напоминание о том, чем заканчиваются попытки «поиграть в гонщика» на обычных городских дорогах, где цена ошибки может оказаться слишком высокой.