«Форсаж» не удался: водитель Spark влетел в опору моста в Ташкенте

Те, кто часто ездит по этому участку, прекрасно знают: под мостом расположен достаточно резкий поворот, который требует снижения скорости и максимальной внимательности. Однако водитель автомобиля Spark, судя по всему, решил, что справится с манёвром на высокой скорости почти как герой из «Форсажа».