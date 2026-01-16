Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Форсаж» не удался: водитель Spark влетел в опору моста в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 16 января). В социальных сетях появилось очередное видео с так называемой «горячей головой» — водителем, который решил погонять там, где этого делать точно не стоит. На кадрах — съезд с моста в Ташкенте.

Источник: Vaib.Uz

Те, кто часто ездит по этому участку, прекрасно знают: под мостом расположен достаточно резкий поворот, который требует снижения скорости и максимальной внимательности. Однако водитель автомобиля Spark, судя по всему, решил, что справится с манёвром на высокой скорости почти как герой из «Форсажа».

Реальность оказалась куда прозаичнее. Машину занесло, она врезалась в бордюр, после чего вылетела за пределы проезжей части и на ходу столкнулась с опорой моста.

На данный момент официальной информации о данном ДТП, а также о состоянии водителя, нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Этот случай — ещё одно наглядное напоминание о том, чем заканчиваются попытки «поиграть в гонщика» на обычных городских дорогах, где цена ошибки может оказаться слишком высокой.