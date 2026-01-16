«Телефон в задний проход»: сотруднику ДПС за угрозы гражданину объявили выговор

Инцидент произошёл на штрафстоянке. Судя по распространённым в соцсетях кадрам, водитель пришёл забирать свой автомобиль после оплаты всех необходимых штрафов. Опасаясь возможных злоупотреблений, гражданин решил зафиксировать процесс выдачи машины на видео.
Однако такая предусмотрительность вызвала резкую реакцию со стороны сотрудника, отвечавшего за выдачу авто. Правоохранитель вышел из-за стойки, в грубой форме потребовал прекратить съёмку, после чего перешёл к агрессии. В ходе конфликта он позволил себе не только резкие жесты, но и откровенно шокирующие угрозы — пообещал «засунуть телефон в задний проход» гражданину.
После общественного резонанса по факту произошедшего была назначена служебная проверка. По её итогам в УБДД Ферганской области сообщили, что инспектор нарушил несколько пунктов Кодекса профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел и допустил грубое обращение с гражданином.
В результате к сотруднику применили дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Напомним, что в Узбекистане гражданам разрешено фотографировать и снимать на видео сотрудников правоохранительных органов, а также делиться этими материалами в социальных сетях. При этом законом запрещено распространять такие материалы с целью дискредитации или оскорбления.
Формально — наказание есть. Но достаточно ли обычного выговора за подобные угрозы и поведение человека в форме, который по определению должен обеспечивать закон и безопасность, а не пугать граждан на штрафстоянке.