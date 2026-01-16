«Телефон в задний проход»: сотруднику ДПС за угрозы гражданину объявили выговор

Однако такая предусмотрительность вызвала резкую реакцию со стороны сотрудника, отвечавшего за выдачу авто. Правоохранитель вышел из-за стойки, в грубой форме потребовал прекратить съёмку, после чего перешёл к агрессии. В ходе конфликта он позволил себе не только резкие жесты, но и откровенно шокирующие угрозы — пообещал «засунуть телефон в задний проход» гражданину.