В Чирчике неизвестные убили собаку, сделали из её тела чучело и выставили его на всеобщее обозрение возле школы

Об этом сообщил специализированный телеграм-канал о защите животных Animal life in Uzbekistan.
Одной из первых на страшную находку наткнулась местная жительница во время обычной прогулки со своей собакой.
«Сегодня, гуляя со своей собакой, как обычно взяла с собой еду для бездомных животных. Подошли к территории школы, и я увидела это… Сначала издалека подумала, что это живая собака: присела, начала звать, чтобы покормить. Ноль реакции. Подошла ближе — стало ясно, что это не живое существо, а муляж, сделанный из тела убитого животного», — рассказала женщина.
По фотографиям видно: глаза, оскал, застывшая поза. Это не случайный мусор и не чья-то «шутка». Это чучело, изготовленное из настоящей собаки.
Пока женщина находилась на месте, рядом остановилась машина. Водитель и пассажир сообщили, что эта мумия стоит здесь уже не первый день — как минимум несколько суток. Более того, водитель признался, что сначала сам испугался, увидев это, а затем просто каждый день проезжал мимо и наблюдал, как всё остаётся без изменений.
Возникает закономерный вопрос: как такое вообще возможно? Возле школы. Там, где ежедневно ходят дети — малыши, подростки, родители. И рядом с этим местом — мумия убитого животного. Несколько дней. И, судя по всему, никому до этого нет дела.
Это выглядит не просто как жестокость. Это нечто гораздо более тревожное. Кто-то сознательно убил собаку, затем сделал из неё чучело и выставил возле школы. Зачем? С каким умыслом? Что должно быть в голове у человека, решившегося на подобное?
Не менее пугает и реакция общества — вернее, её отсутствие. Люди видят, проходят мимо, привыкают и молчат. Очень хочется, чтобы на происходящее обратили внимание соответствующие службы, городская администрация и правоохранительные органы. Подобные вещи не должны оставаться без реакции.
Это вопрос не только защиты животных. Это вопрос безопасности, психического здоровья детей и общества в целом. Если сегодня мы молча проходим мимо такого, завтра границы допустимого могут сдвинуться ещё дальше.