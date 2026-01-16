В деревне Малиновка снова появилось электричество после аварии

Деревню Малиновка в Сосновском округе снова удалось подключить к электричеству после случившейся накануне аварии. Об этом сообщили в компании «Россети Урал».
— Все потребители получают электроэнергию в полном объеме, — заявили энергетики.
Напомним, электричество пропало в сильный мороз днем 15 января. От сети во многих домах работает отопление. В ночь с 15 на 16 января рабочие восстановили поврежденную электролинию и проложили временную. Несколько раз пытались подать энергию, но ничего не выходило. Оказалось, на линии есть еще несколько повреждений.
Утром в части деревни появился свет, но из-за высокой нагрузки на сети случилась новая авария.
Над починкой всех кабелей круглосуточно трудились 12 специалистов, работала мобильная электролаборатория.