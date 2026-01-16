Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деревне Малиновка снова появилось электричество после аварии

Энергетики отчитались об устранении аварии, оставившей без света и тепла жителей деревни в Челябинской области.

Источник: «Россети Урал»

Деревню Малиновка в Сосновском округе снова удалось подключить к электричеству после случившейся накануне аварии. Об этом сообщили в компании «Россети Урал».

— Все потребители получают электроэнергию в полном объеме, — заявили энергетики.

Напомним, электричество пропало в сильный мороз днем 15 января. От сети во многих домах работает отопление. В ночь с 15 на 16 января рабочие восстановили поврежденную электролинию и проложили временную. Несколько раз пытались подать энергию, но ничего не выходило. Оказалось, на линии есть еще несколько повреждений.

Утром в части деревни появился свет, но из-за высокой нагрузки на сети случилась новая авария.

Над починкой всех кабелей круглосуточно трудились 12 специалистов, работала мобильная электролаборатория.