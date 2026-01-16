Обвиняемого в мошенничестве на 280 млн рублей экстрадировали из Черногории в РФ

Волк пояснила, что злоумышленники предлагали индивидуальным предпринимателям заключить договоры лизинга на получение спецтехники во временное пользование. В дальнейшем за денежное вознаграждение арендаторы Ставрополья передали 131 трактор фигуранту, который продал их неустановленным лицам. Финансовой компании причинен ущерб, превышающий 280 млн рублей.
По ее словам, в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но обвиняемый скрылся за границей. Он был заочно арестован, объявлен в международный розыск.
«В мае прошлого года по запросу российской стороны мужчина задержан правоохранительными органами Черногории. Сегодня в аэропорту города Подгорицы он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила Волк.
Как сообщили в Генпрокуратуре России, Черногория экстрадировала объявленного по их инициативе в международный розыск Гашама Танрывердиева.
«Он обвиняется в многомиллионном мошенничестве при заключении с финансовой организацией договоров лизинга на приобретение спецтехники», — сказали в пресс-службе.