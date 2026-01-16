Обвиняемого в мошенничестве на 280 млн рублей экстрадировали из Черногории в РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве с договорами лизинга на получение спецтехники во временное пользование, в результате компании причинен ущерб в 280 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.