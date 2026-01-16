Жителя Челябинской области осудили за организацию канала нелегальной миграции

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Сосновский районный суд Челябинской области признал задержанного ФСБ весной 2024 года местного жителя виновным в том, что он в составе группы лиц организовал канал незаконной миграции в Россию более 1 тыс. человек. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.