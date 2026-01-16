На Камчатке спасли подростка после прыжка в сугроб с ТЦ

«Школьник прыгнул с крыши торгового центра в снег и самостоятельно не смог выбраться. Когда он понял, что силы заканчиваются, вызвал спасателей. Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России вытащили подростка из сугроба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь подростку не понадобилась.
Ранее в ГУ МЧС по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что прыжки в многометровые сугробы могут закончиться трагедией из-за штырей, заборов и автомобилей, скрытых под толщей снега. В социальных сетях появились ролики, на которых жители региона прыгают в снег с высоты.
Влияние двух охотоморских циклонов на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожные службы устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.