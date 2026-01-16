Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке спасли подростка после прыжка в сугроб с ТЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке пришли на помощь подростку, который застрял в снегу после прыжка с торгового центра в сугроб. Об этом сообщили в канале МЧС России в мессенджере Max.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Школьник прыгнул с крыши торгового центра в снег и самостоятельно не смог выбраться. Когда он понял, что силы заканчиваются, вызвал спасателей. Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России вытащили подростка из сугроба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь подростку не понадобилась.

Ранее в ГУ МЧС по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что прыжки в многометровые сугробы могут закончиться трагедией из-за штырей, заборов и автомобилей, скрытых под толщей снега. В социальных сетях появились ролики, на которых жители региона прыгают в снег с высоты.

Влияние двух охотоморских циклонов на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожные службы устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше