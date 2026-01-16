На Камчатке спасли подростка после прыжка в сугроб с ТЦ

Ранее в ГУ МЧС по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что прыжки в многометровые сугробы могут закончиться трагедией из-за штырей, заборов и автомобилей, скрытых под толщей снега. В социальных сетях появились ролики, на которых жители региона прыгают в снег с высоты.