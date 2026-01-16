Таможенники в аэропорту Внуково пресекли контрабанду 105 тысяч долларов

Женщину остановили во время прохождения «зеленого» коридора. Она рассказала таможенникам, что задекларировала доллары в Грузии, однако не знала о правилах в России. В отношении женщины завели уголовное дело. Ей грозит штраф в размере до 15-кратной суммы ввезенных незаконно денег или ограничение свободы на четыре года.