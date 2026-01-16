Таможенники в аэропорту Внуково пресекли контрабанду 105 тысяч долларов

Таможенники в аэропорту Внуково задержали за контрабанду денег россиянку, прибывшую из Грузии. Женщина везла с собой 105 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.
— Внуковские таможенники пресекли контрабанду 105 тысяч долларов США. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщину остановили во время прохождения «зеленого» коридора. Она рассказала таможенникам, что задекларировала доллары в Грузии, однако не знала о правилах в России. В отношении женщины завели уголовное дело. Ей грозит штраф в размере до 15-кратной суммы ввезенных незаконно денег или ограничение свободы на четыре года.
Ранее шереметьевские таможенники задержали мужчину с более чем 100 тысячами долларов. Он прилетел из Турции и планировал лететь в Казань. Мужчину сняли с рейса, он попытался скрыться от инспекторов, но его поймали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.