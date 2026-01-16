Подростки в Москве и Чувашии задержаны за поджоги по указанию украинских спецслужб

Следственный комитет России сообщил о завершении расследований в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в совершении поджогов по указанию лиц, предположительно связанных с украинскими спецслужбами.
В Чувашии завершено следствие в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении теракта группой лиц. По версии следствия, летом 2025 года он вступил в контакт с неизвестным, получил от него инструкции, изготовил бутылки с зажигательной смесью и 25 июля поджёг две машины, принадлежащие сотрудникам правоохранительных органов.
В Москве фигурантом аналогичного уголовного дела стал 16-летний подросток. По данным СКР, в ноябре с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем и сообщивший, что юноша якобы нарушил закон. Испуганный подросток, выполняя требования злоумышленника, поджёг кинозал в одном из торговых центров Москвы. Жертв удалось избежать. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко подчеркнула, что следствие рассматривает эти случаи как часть скоординированной деятельности, направленной на дестабилизацию обстановки в России.