Подростки в Москве и Чувашии задержаны за поджоги по указанию украинских спецслужб

В Чувашии завершено следствие в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении теракта группой лиц. По версии следствия, летом 2025 года он вступил в контакт с неизвестным, получил от него инструкции, изготовил бутылки с зажигательной смесью и 25 июля поджёг две машины, принадлежащие сотрудникам правоохранительных органов.