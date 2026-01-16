Толпа подростков в Екатеринбурге выманила девочку из дома и жестоко избила

Причины жестокого поступка не называются (архивное фото).
Толпа подростков в Екатеринбурге избила 15-летнюю школьницу, девочка получила травмы. Прокуратура Свердловской области сообщила URA.RU, что начала проверку.
«10 января во дворе дома по улице Татищева группа подростков нанесла телесные повреждения несовершеннолетней девочке. Они обманом выманили ее из дома на улицу, завели за трансформаторную подстанцию, где начали наносить телесные повреждения», — объяснили в ведомстве.
Расправу остановил мужчина, который проезжал мимо. Подростка доставили в больницу и оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку.