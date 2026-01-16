Толпа подростков в Екатеринбурге выманила девочку из дома и жестоко избила

«10 января во дворе дома по улице Татищева группа подростков нанесла телесные повреждения несовершеннолетней девочке. Они обманом выманили ее из дома на улицу, завели за трансформаторную подстанцию, где начали наносить телесные повреждения», — объяснили в ведомстве.