Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, пытавшегося устроить теракт в Севастополе

Силовики задержали мужчину, пытавшегося устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры в Севастополе. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

Силовики задержали мужчину, пытавшегося устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры в Севастополе. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

— Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города, — цитирует сообщение РИА Новости.

После подозреваемый купил канистры и горюче-смазочные материалы для поджога, а также пистолет для оказания сопротивления при задержании.

14 января силовики в Санкт-Петербурге также предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК, задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали 17-летнего жителя Мариуполя, который собирал данные о расположении воинских частей российской армии и передавал их военной разведке Украины.