Сотрудники ФСБ задержали мужчину, пытавшегося устроить теракт в Севастополе

Силовики задержали мужчину, пытавшегося устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры в Севастополе. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
— Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города, — цитирует сообщение РИА Новости.
После подозреваемый купил канистры и горюче-смазочные материалы для поджога, а также пистолет для оказания сопротивления при задержании.
14 января силовики в Санкт-Петербурге также предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК, задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка.
Кроме того, сотрудники ФСБ задержали 17-летнего жителя Мариуполя, который собирал данные о расположении воинских частей российской армии и передавал их военной разведке Украины.