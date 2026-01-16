Ричмонд
ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. 19-летий россиянин готовил теракты на инфраструктурных объектах Севастополя. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, молодой человек стал жертвой мошенников и действовал по плану украинских кураторов.

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, молодой человек прибыл в Севастополь для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. Он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, чтобы совершить поджоги, а также пневматический пистолет — для оказания сопротивления при задержании.

«В дальнейшем в рамках выполнения задания мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя», — сообщили в ФСБ.

Как выяснилось, фигурант попал под влияние телефонных мошенников. В его отношении открыты уголовные дела по статьям террористической направленности. Сейчас он заключен под стражу.