ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе

По данным силовиков, молодой человек прибыл в Севастополь для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. Он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, чтобы совершить поджоги, а также пневматический пистолет — для оказания сопротивления при задержании.
«В дальнейшем в рамках выполнения задания мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя», — сообщили в ФСБ.
Как выяснилось, фигурант попал под влияние телефонных мошенников. В его отношении открыты уголовные дела по статьям террористической направленности. Сейчас он заключен под стражу.