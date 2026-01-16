ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе

По данным силовиков, молодой человек прибыл в Севастополь для разведки объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. Он приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, чтобы совершить поджоги, а также пневматический пистолет — для оказания сопротивления при задержании.