Пожар в коттеджном поселке в Башкирии: пламя уничтожило баню

В Башкирии пожар уничтожил баню в коттеджном поселке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 января, в Кармаскалинском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого полностью уничтожена баня в коттеджном поселке «Вязовская слобода». Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, к счастью, обошлось без пострадавших.

На место происшествия выезжали пожарные подразделения ГК ЧС и другие экстренные службы. Точные причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

— Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности! — заявили в чрезвычайном ведомстве.

