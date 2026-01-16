Пожар в коттеджном поселке в Башкирии: пламя уничтожило баню

Сегодня, 16 января, в Кармаскалинском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого полностью уничтожена баня в коттеджном поселке «Вязовская слобода». Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, к счастью, обошлось без пострадавших.
На место происшествия выезжали пожарные подразделения ГК ЧС и другие экстренные службы. Точные причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
— Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности! — заявили в чрезвычайном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.