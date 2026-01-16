В Перми из приюта, где нашли истощëнных собак, изъяли краснокнижного орлана

Краснокнижный орлан-белохвост изъят из пермского приюта, где ранее нашли истощённых собак, сообщает прокуратура Пермского края.
Межрайонная природоохранная прокуратура совместно с межрегиональным управлением Росприроднадзора провели проверку в отношении фонда «Станция скорой помощи животным». Поводом стала информация о плохих условиях содержания переданного туда орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу.
«В ходе надзорных мероприятий факты ненадлежащего содержания краснокнижной птицы, переданной ранее в Фонд на ответственное хранение, подтвердились, она изъята, направлена под контроль специалистов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки прокуратура определит меры воздействия к фонду и ответственным лицам.
Напомним, что 11 января на территории приюта, которым управляет фонд «Станция скорой помощи животным», волонтёры обнаружили истощённых собак. По этому факту полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными и назначила ряд экспертиз.