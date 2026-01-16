Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Друг Сергея Усольцева выдвинул неожиданную версию пропажи семьи

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев считает, что имел место быть фамилицид.

Источник: Соцсети

Почти четыре месяца назад на Кутурчинском Белогорье Красноярского края при загадочных обстоятельствах пропала семья Усольцевых. Масштабные поиски с участием тысяч волонтёров не дали никаких результатов. Теперь друг пропавшего высказал шокирующее предположение о произошедшем, пишет aif.ru.

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, который долгое время общался с Сергеем Усольцевым, заявил, что склоняется к версии фамилицида — убийства членов семьи с последующим суицидом преступника.

По словам Дегтярева, Усольцев был человеком умным и добрым, но с ярко выраженным мистическим складом мышления. Его глубоко интересовали неразгаданные тайны вроде Тунгусского феномена или гибели группы Дятлова. Переломным моментом в их общении стало приглашение на собрание религиозной общины, которое друг охарактеризовал как шокирующее и напоминающее «беснование».

«Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы», — приводит aif.ru слова Дегтярева.

Друг предполагает, что тела могут быть обнаружены в тайге после схода снежного покрова, а сам Сергей не смог бы жить с осознанием содеянного.

Следственные органы официально не комментируют эту версию, продолжая расследование по факту безвестного исчезновения. Поисковые работы в районе деревни Кутурчин приостановлены до весны из-за сложных погодных условий.