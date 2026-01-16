Друг Сергея Усольцева выдвинул неожиданную версию пропажи семьи

«Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы», — приводит aif.ru слова Дегтярева.