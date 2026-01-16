Друг Сергея Усольцева выдвинул неожиданную версию пропажи семьи

Почти четыре месяца назад на Кутурчинском Белогорье Красноярского края при загадочных обстоятельствах пропала семья Усольцевых. Масштабные поиски с участием тысяч волонтёров не дали никаких результатов. Теперь друг пропавшего высказал шокирующее предположение о произошедшем, пишет aif.ru.
Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, который долгое время общался с Сергеем Усольцевым, заявил, что склоняется к версии фамилицида — убийства членов семьи с последующим суицидом преступника.
По словам Дегтярева, Усольцев был человеком умным и добрым, но с ярко выраженным мистическим складом мышления. Его глубоко интересовали неразгаданные тайны вроде Тунгусского феномена или гибели группы Дятлова. Переломным моментом в их общении стало приглашение на собрание религиозной общины, которое друг охарактеризовал как шокирующее и напоминающее «беснование».
«Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность. Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы», — приводит aif.ru слова Дегтярева.
Друг предполагает, что тела могут быть обнаружены в тайге после схода снежного покрова, а сам Сергей не смог бы жить с осознанием содеянного.
Следственные органы официально не комментируют эту версию, продолжая расследование по факту безвестного исчезновения. Поисковые работы в районе деревни Кутурчин приостановлены до весны из-за сложных погодных условий.