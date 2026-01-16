ФСБ предотвратила серию терактов в Севастополе

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность 19-летнего гражданина РФ, готовившего теракты на объектах критической инфраструктуры Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ведомства.
По данным следствия, задержанный действовал по прямому указанию украинских кураторов. Молодой человек прибыл в город специально для проведения разведки на объектах транспортной системы и топливно-энергетического комплекса.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый по итогам разведки планировал серию поджогов. Для этих целей он заблаговременно приобрел канистры и горюче-смазочные материалы. Также задержанный успел купить пневматический пистолет, с помощью которого планировал оказать сопротивление силовикам при задержании.