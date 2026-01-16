У Серова эвакуировали грузовик с пропаном, попавший в ДТП

Угрозы для жизни и здоровья людей, а также риска взрыва или других последствий не было выявлено. Для эвакуации транспортного средства на место происшествия была направлена тяжелая грузовая техника. Во время работ по эвакуации на участке дороги было введено временное ограничение движения. Сейчас проезд для всех видов транспорта восстановлен.