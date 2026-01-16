ФСБ пресекла экстремистскую деятельность в Telegram-канале

Молодого человека подозревают в публичных призывах к экстремизму через мессенджер Telegram.
Суть правонарушения Сотрудники органов безопасности установили, что подозреваемый оставил в одном из сообществ комментарий, содержащий прямые призывы к насилию в отношении людей по национальному признаку. Лингвистическая экспертиза подтвердила экстремистский характер высказываний.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет 5 лет. На время следствия подозреваемому избрана подписка о невыезде.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют причастность калининградца к иным подобным эпизодам.