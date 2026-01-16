Девочка пришла с ножом на уроки в одной из школ Воронежа

О случившемся классному руководителю рассказали сами школьники. Педагог уведомила администрацию школы и полицию.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка», — добавили в управлении.
Ученица школы в Воронеже принесла нож на уроки, сообщает управление образования.
