Девочка пришла с ножом на уроки в одной из школ Воронежа

Ученица школы в Воронеже принесла нож на уроки, сообщает управление образования.

О случившемся классному руководителю рассказали сами школьники. Педагог уведомила администрацию школы и полицию.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка», — добавили в управлении.