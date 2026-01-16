Завершено расследование дела о коррупции в самарском Ростехнадзоре

В июле и октябре 2024 года бывший чиновник, являясь заместителем председателя аттестационной комиссии, получил взятку на сумму 45 тыс. руб. от представителей предприятий через посредника. В обмен на это он обеспечил прохождение компаниями аттестации без проверки знаний по промышленной безопасности.