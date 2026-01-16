Как в Казахстане оценивают атаки ВСУ на свои суда в Черном море

«В Киеве, похоже, решили действовать по принципу — сгорел сарай, гори и хата. Иначе никак произошедшее объяснить невозможно», — сказал он. Источник обратил внимание на то, что атаки нелогичны, так как совершаются на танкеры не теневого флота, а официально зафрахтованные компаниями из Штатов и Казахстана. Кроме того, КТК не включена ни в один из санкционных списков. «Я не дипломат, поэтому не могу сказать, может ли это быть casus belli, однако это беспрецедентно», — отметил он.