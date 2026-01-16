Как в Казахстане оценивают атаки ВСУ на свои суда в Черном море

Очередной инцидент
13 января украинские дроны атаковали танкеры Matilda и Delta Harmony. В момент удара корабли стояли у причала КТК и ожидали загрузки нефти с крупнейших месторождений Казахстана, разработку которых ведут в том числе американские компании. Танкеры были пустыми, что позволило избежать серьезных последствий, пишет RTVI.
После атаки Казахстан и Chevron выступили с заявлениями. Министерство энергетики республики заявило, что на танкерах было зафиксировано возгорание, которое быстро ликвидировали, а «пострадавших среди членов экипажа нет», в МИД страны добавили, что атакованные суда имели разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием. В американской компании уточнили, что все члены команд танкеров в безопасности, а руководство следит за ситуацией.
Анонимный собеседник RTVI из энергетической сферы Казахстана предполагает, что Украина не намерена останавливаться и прекращать атаки на КТК и суда, перевозящие нефть из республики.
«В Киеве, похоже, решили действовать по принципу — сгорел сарай, гори и хата. Иначе никак произошедшее объяснить невозможно», — сказал он. Источник обратил внимание на то, что атаки нелогичны, так как совершаются на танкеры не теневого флота, а официально зафрахтованные компаниями из Штатов и Казахстана. Кроме того, КТК не включена ни в один из санкционных списков. «Я не дипломат, поэтому не могу сказать, может ли это быть casus belli, однако это беспрецедентно», — отметил он.
Он подчеркнул, что нефть КТК направляется преимущественно на НПЗ в Европе. Например, танкеры, зафрахтованные «КазМунайГазом», доставляют энергоресурсы в Румынию. Собеседник RTVI допустил, что Казахстан не сможет отделаться малыми потерями и «развивается худший сценарий».
Потери Казахстана из-за атак ВСУ
Данные ежемесячного доклада ОПЕК свидетельствуют о снижении суточных объемов добычи нефти Казахстана с 1,75 млн баррелей до 1,52 млн баррелей. Причина — выведение из строя двух выносных причальных устройств КТК, обеспечивающих перевалку нефти из трубопровода на танкеры, во время удара ВСУ 29 ноября по Новороссийску.
По оценке эксперта в области ТЭК Казахстана Олжаса Байдильдинова, по состоянию на декабрь 2025 года сумма потенциальных потерь бюджета республики и нефтяных компаний от атак ВСУ составляла порядка 750 млн долларов. Собеседник RTVI принял во внимание только прямые потери и не учитывал косвенные затраты — расходы на реконструкцию выносных причальных устройств, а также увеличение стоимости страховки нефтяных танкеров. В январе, как считает эксперт, потери Казахстана вдвое выше декабрьских показателей.
По информации агентства Reuters, суточная добыча нефти и газоконденсата на трех крупных каспийских месторождениях в Казахстане за 12 дней января рухнула. Показатель снизился до 60%. При этом на эти места добычи энергоресурсов приходится 85% экспорта нефти страны, что обеспечивает существенные поступления в бюджет. Только в 2025 году «большая тройка» перечислила в фонд государства около 6 трлн тенге, что составило четверть всех бюджетных доходов.
Мнения депутата парламента Казахстана и политолога
Заместитель главы комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты парламента Казахстана, депутат Айдос Сарым считает, что республике следует реагировать на нападения ВСУ более остро, а не ограничиваться вынесением «последних китайских предупреждений». Собеседник RTVI полагает, что Казахстану необходимо использовать для давления на Киев западные компании, которые осуществляют добычу ресурсов в республике.
«Мы знаем, что Украина критически зависит от поддержки США. Chevron не самая последняя компания в мире. Я думаю, что США и другие наши партнеры, они должны вместе оказать давление на Украину», — объяснил политик.
Ранее парламентарий обратился в Генпрокуратуру республики с депутатским запросом. В обращении он предложил оценивать публичные высказывания, одобряющие удары по объектам КТК, как госизмену и призыв к терроризму.
В Генпрокуратуре ответили, что уже возбудили уголовное дело по факту высказываний о повреждении трубопровода консорциума, но по статье о разжигании межнациональной розни.
Политолог Марат Шибутов в своем телеграм-канале, комментируя очередную атаку ВСУ на казахстанские объекты, заявил, что «Украина совсем оборзела». Он высказал мнение, что Казахстану следует прекратить дипломатические отношения с Украиной и вынести запрет на банковские переводы между странами.