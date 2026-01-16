Ричмонд
«Российская газета»: ученица пришла с ножом в воронежскую школу

В воронежской школе № 19 ученица пришла на уроки с ножом. Оружие заметили дети, пострадавших нет. «РГ» сообщает, что полиция уже начала проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Воронеже правоохранительные органы и управление образования проводят проверку в школе № 19. Поводом стал инцидент с одной из учениц, которая принесла в учебное заведение нож. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в системе образования.

О наличии опасного предмета у девочки классному руководителю сообщили другие учащиеся. Педагог немедленно передала информацию руководству школы и вызвала полицию. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время в школе работают сотрудники профильных ведомств. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.