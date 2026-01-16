О новой угрозе мошенничества через номер 1414 предупреждают казахстанцев

«Под предлогом подтверждения записи мошенники просят продиктовать коды, поступающие в виде SMS-сообщений, после чего получают доступ к персональным данным и финансам граждан. Сотрудники киберполиции подчеркнули, что официальные медицинские организации и государственные сервисы никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях коды подтверждения, пароли и иные конфиденциальные данные. Любые подобные требования являются признаком мошенничества», — отметили в полиции 16 января 2026 года.