Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Прикамья на шесть лет отправят в колонию за порнографию

Обвиняемый развернул преступную деятельность в селе Сива.

Источник: Комсомольская правда

Верещагинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сива. Его обвиняют в совершении 70 преступлений. Он занимался хранением, а также изготовлением и распространением порнографических материалов в сети Интернет, часть из них рассылал в переписке через популярные мессенджеры.

Подсудимый осуществлял переписку в мессенджерах WhatsApp и Telegram с различными лицами. Он отправлял им порнографические материалы, включая фото обнаженных частей своего тела. В ряде случаев, получателями сообщений являлись несовершеннолетние.

Мужчина также хранил порнографические материалы, в том числе с изображением несовершеннолетних, в своем мобильном телефоне и системном блоке компьютера.

В судебном заседании он признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся. При этом подсудимый пояснил, что распространял материалы в личной переписке.

Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.