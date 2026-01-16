Жителя Прикамья на шесть лет отправят в колонию за порнографию

Верещагинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сива. Его обвиняют в совершении 70 преступлений. Он занимался хранением, а также изготовлением и распространением порнографических материалов в сети Интернет, часть из них рассылал в переписке через популярные мессенджеры.