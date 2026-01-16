Жителя Прикамья на шесть лет отправят в колонию за порнографию

Верещагинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сива. Его обвиняют в совершении 70 преступлений. Он занимался хранением, а также изготовлением и распространением порнографических материалов в сети Интернет, часть из них рассылал в переписке через популярные мессенджеры.
Подсудимый осуществлял переписку в мессенджерах WhatsApp и Telegram с различными лицами. Он отправлял им порнографические материалы, включая фото обнаженных частей своего тела. В ряде случаев, получателями сообщений являлись несовершеннолетние.
Мужчина также хранил порнографические материалы, в том числе с изображением несовершеннолетних, в своем мобильном телефоне и системном блоке компьютера.
В судебном заседании он признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся. При этом подсудимый пояснил, что распространял материалы в личной переписке.
Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.