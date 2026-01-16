Ричмонд
На новосибирской железной дороге нашли поддельные медсправки у работников

Шесть человек предоставили фиктивные документы о медосмотре.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура Новосибирска выявила серьезные нарушения на одном из предприятий железнодорожного транспорта. Шестеро работников использовали подложные медицинские справки, чтобы подтвердить прохождение обязательного осмотра. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что сотрудники предоставили работодателю фальшивые документы. Эти справки должны были подтвердить их допуск к работе по состоянию здоровья, что критически важно для безопасности на транспорте.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. По факту подделки документов уже возбуждены уголовные дела по статье об использовании заведомо подложного документа.