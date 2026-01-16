Пытали дрелью. Спустя 12 лет раскрыто зверское убийство семьи бизнесмена

Место, где всё случилось, сейчас — тихий и благополучный район Новосибирска. И хоть сам 26-этажный дом, который по меркам 2014 года считался престижным, сейчас теряется на фоне своих более современных высотных собратьев, он всё ещё держит марку. На входе посетителей встречает консьерж, мимо которого теперь не пролетит и муха — не то, что два работяги в залитой кровью одежде. Во дворе дома, где когда-то убили семью предпринимателя, сейчас большая игровая площадка, слышатся детский смех и спокойные голоса их мам. Многие из тех, что жил здесь 12 лет назад, давно переехали, но почти все знают об истории жестокого убийства в квартире на последнем этаже. Правда, сейчас она уже воспринимается многими как городская легенда.