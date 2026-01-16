Пытали дрелью. Спустя 12 лет раскрыто зверское убийство семьи бизнесмена

В январе Следственный комитет России отметил 15-летие со дня своего основания. Почему-то до сих пор считается, что с профессией следователя со всеми её перегрузками — интеллектуальными и моральными — может справиться только крепкий мужчина.
Хрупкая девушка Мария Серпенёва полностью разрушает этот стереотип. Работая следователем 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области, а потом старшим следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела Новосибирска, она раскрывала самые тяжкие преступления — в том числе совершенные в отношении детей.
Одним из них стало недавнее уголовное дело о бесчеловечной расправе над новосибирским предпринимателем Бабуром Х., его супругой Татьяной и их маленькой дочкой Леной (имя ребёнка изменено).
Строительный бизнес и любимая жена.
Все случилось в далёком 2014 году. Мужчина по имени Бабур приехал в Сибирь из Узбекистана и встретил здесь свою любовь. С этого момента он понял, что эти суровые, но прекрасные места — его настоящий дом. Он получил российское гражданство, женился на красивой русской женщине Татьяне и вскоре у пары появилась их обожаемая дочь Леночка. Трудолюбивый и исполнительный мужчина быстро пошёл в гору, открыл строительный бизнес, который понемногу начал набирать обороты. Бабур, помня, как непросто обустраиваться на новом месте, с радостью помогал своим землякам, давая им достойную работу.
Убийство из-за десяти тысяч рублей.
Но в какой-то момент начались финансовые проблемы, Бабур начал задерживать рабочим зарплату. Когда появлялись деньги, выплачивал, но долг всё равно копился. Недовольство сотрудников росло и достигло пика в начале весны.
9 марта Бабур поехал на один из объектов, чтобы попробовать решить всё мирно и отдать хотя бы часть денег. Однако такое развитие событий не входило в планы поджидавших в квартире рабочих — тех самых земляков, которых когда-то облагодетельствовал Бабур, дав им кров и возможность заработать деньги для семьи.
По версии обвинения, Нуриддин Холматов и Абдурашид Буматов уже приняли решение — ограбить и убить предпринимателя. Как только тот зашёл в квартиру, начался ад. Потом на теле мужчины насчитают не менее 17 ударов, выжить у него не было ни одного шанса. Бабура пытали дрелью и сковородкой, избивали всем, кто попадалось под руку. Потом задушили электропроводом. И всё это из-за долга в десять тысяч рублей.
«Девочку убили на глазах у матери».
Был солнечный выходной день. Бабур поехал на объект с женой и дочкой. Сказал, что забежит решить вопрос с рабочими буквально на пять минут, а потом всё воскресенье они проведут вместе.
Просидев в машине почти час, Татьяна и Леночка поднялись наверх, чтобы узнать, почему их муж и папа задержался так надолго. Дверь открыл Холматов. Как сообщает сторона обвинения, увидев с порога залитых кровью подельников и растерзанный труп Бабура, женщина и девочка закричали и кинулись прочь.
«Мы их затащили назад в квартиру, — позже расскажет на допросе Холматов. — Не ожидали, что кто-то появится. Пришлось убивать, чтобы они нас не сдали».
Самая чудовищная деталь во всей этой истории в том, что ребёнка, кричавшего о пощаде, по версии обвинения, убили первым на глазах у матери.
«Я схватил Татьяну, Абдурашид удерживал девочку, — продолжает Холматов. — Повалил женщину, начал её избивать, потом затянул провод на горле. Она перестала дёргаться. Думал, умерла. Буматов говорит: “Я не могу убить ребёнка”. Ну, и пришлось мне. В этот момент очнулась мать, начала плакать и просить, чтобы мы не трогали Лену. Девочку я убил быстро — двумя ударами по голове. Потом добил мать».
В суде установлено, что после этого подельники обшарили карманы своих жертв, вытащили два сотовых и чуть больше трёх тысяч рублей. При этом выгребли даже мелочь. Потом зачем-то сложили тела убитых на балконе и ушли.
Буматов в тот же день уехал из России на автобусе. Холматов — на следующий день сел на ближайший самолет до Узбекистана.
Родственники погибшей семьи хватились своих близких через два дня. Обычно они не пропадали так надолго, а тут все разом перестали выходить на связь. Еще больше они начали паниковать, когда, приехав к многоэтажке на улице Льва Толстого, они увидели пустую машину Бабура. Очевидцы рассказали, что она стоит так уже несколько дней. Родные поднялись наверх и начали звонить в дверь той самой нехорошей квартиры. Им никто не открыл.
Задержание.
12 марта уже силовики вскроют эту злополучную дверь и увидят страшную картину.
"На месте были сняты отпечатки пальцев, а Холматов даже оставил в квартире свои документы, — рассказала nsk.aif.ru следователь Мария Серпенёва. — Поэтому сомнения в его причастности к этому делу не было уже тогда. Но кто второй фигурант, точно понятно не было. Дело тогда осложнилось тем, что Холматов — иностранный гражданин. Он сразу же уехал в Узбекистан, а экстрадиции оттуда нет.
Ему заочно предъявили обвинение, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Задержать его удалось только в 2025 году. Он приехал в Казахстан, там попался на краже, был задержан. И уже из Казахстана его отправили в Россию.
Уголовное дело поступило ко мне в проивзодство. И вскоре нам удалось установить второго фигуранта. Изначально было понятно, что Холматов один бы не смог расправиться с тремя людьми и что у него был подельник.
Он указал на Буматова. Ему также заочно предъявили обвинение, арестовали, объявили в международный розыск. И стали ждать. Выяснилось, что за годы с момента убийства он несколько раз приезжал в Россию на заработки. Вскоре Буматов снова оказался в Москве. Оттуда его этапировали в Новосибирск".
«Убитая девочка снится мне каждую ночь».
По словам следователя, задеражанные сразу сознались и даже как будто с облегчением рассказывали обо всём, что сделали. На очной ставке их показания также полностью совпадали и не противоречили ни в чём. Несмотря на то, что с момента страшной расправы над семьёй прошло довольно много времени, оба до сих пор помнят каждую деталь убийства.
«Я полностью признаю вину, за исключением убийства девочки, — заявит Буматов на допросе. — Ребёнка я не трогал. Это Холматов. И эта убитая девочка снится мне каждую ночь! Я даже рад, что меня поймали, что теперь нет выбора и надо всё рассказать. Мне стало легче».
Однако эти муки совести, которые сейчас так красочно расписывает Абдурашид Буматов, не заставили его явиться с повинной. Всё это время он и его подельник жили, видели солнце и небо. А зверски растерзанной девочке Лене навсегда останется восемь лет.
Как выглядит дом сейчас.
Место, где всё случилось, сейчас — тихий и благополучный район Новосибирска. И хоть сам 26-этажный дом, который по меркам 2014 года считался престижным, сейчас теряется на фоне своих более современных высотных собратьев, он всё ещё держит марку. На входе посетителей встречает консьерж, мимо которого теперь не пролетит и муха — не то, что два работяги в залитой кровью одежде. Во дворе дома, где когда-то убили семью предпринимателя, сейчас большая игровая площадка, слышатся детский смех и спокойные голоса их мам. Многие из тех, что жил здесь 12 лет назад, давно переехали, но почти все знают об истории жестокого убийства в квартире на последнем этаже. Правда, сейчас она уже воспринимается многими как городская легенда.
Грозит пожизненное.
Срок давности по статье об убийстве 15 лет. Но даже в случае, если бы он и прошёл, Холматов и Буматов не избежали бы наказания. Перечень эпизодов и статей Уголовного кодекса РФ, которые им вменяют, больше напоминает алфавит. Подельники собрали почти все самые тяжёлые пункты статей о разбое и убийстве — как раз они обозначаются буквами и добавляют тяжести преступлению.
Расследование этого уголовного дела уже завершено, сейчас его материалы рассматривается по существу в Новосибирском областном суде. Обоих фигурантов судят за расправу над задолжавшим им предпринимателем. Это убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору и сопряжённое с разбоем.
Второй эпизод — лишение жизни ни в чём не повинных мамы с дочкой. В официальной трактовке Уголовного кодекса РФ это убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном положении, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление.
«При таких отягчающих обстоятельствах им грозит пожизненное заключение, — поясняет Мария Серпенёва. — А в таком случае, даже если истёк срок давности преступления, освобождать от наказания или нет, решает суд. Судебная практика такова, что практически всегда назначается пожизненное лишение свободы. Так что с большой долей вероятности они будут осуждены».