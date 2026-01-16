Суд арестовал троих новосибирцев за поджог станции сотовой связи

Куйбышевский районный суд Новосибирской области заключил под стражу трёх местных жителей, обвиняемых в диверсии на объекте связи. Мера пресечения в виде ареста избрана в пятницу, 15 января, в отношении Анастасии Новоселовой, Виктории Малкеровой и одного несовершеннолетнего.
Следствие утверждает, что 10 января группа, действуя по предварительному сговору, умышленно подожгла оборудование базовой станции сотовой связи «Билайн» в Куйбышеве. Их действия квалифицированы по статье о диверсии, совершенной группой лиц с целью подрыва экономической безопасности страны.
Задержание подозреваемых было проведено сотрудниками Управления ФСБ по Новосибирской области, которые пресекли дальнейшую противоправную деятельность. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, счёл представленные доказательства обоснованными и согласился с ходатайством следствия об аресте.
«Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 13 марта 2026 года», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Постановления суда в законную силу не вступили.