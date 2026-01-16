Суд арестовал троих новосибирцев за поджог станции сотовой связи

Куйбышевский районный суд Новосибирской области заключил под стражу трёх местных жителей, обвиняемых в диверсии на объекте связи. Мера пресечения в виде ареста избрана в пятницу, 15 января, в отношении Анастасии Новоселовой, Виктории Малкеровой и одного несовершеннолетнего.