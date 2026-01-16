Ричмонд
Вылетели из-за поворота и врезались в грузовик с посылками: вахтовик из Челябинской области погиб в ДТП на Урале

Вахтовик из Челябинской области погиб в ДТП с грузовиком.

Источник: ГАИ Свердловской области

46-летний мужчина с двумя коллегами отправился на вахту в Ханты-Мансийский автономный округ. До места работы не добрались. На дороге Серов-Североуральск-Ивдель Kia вахтовиков выехала на встречную полосу и угодила под почтовый грузовик, который перевозил посылки.

Видеорегистратор грузовика зафиксировал, как легковушка появляется из-за поворота и мчится под колеса.

— Инспекторами дорожного надзора на данном участке были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, выразившиеся в наличии зимней скользкости в виде снежного наката, — рассказали в ГАИ Свердловской области.

Ехавший на заднем сиденье южноуралец погиб на месте аварии. Водитель и второй пассажир Kia получили травмы. Оба находятся в больнице.