Вылетели из-за поворота и врезались в грузовик с посылками: вахтовик из Челябинской области погиб в ДТП на Урале

46-летний мужчина с двумя коллегами отправился на вахту в Ханты-Мансийский автономный округ. До места работы не добрались. На дороге Серов-Североуральск-Ивдель Kia вахтовиков выехала на встречную полосу и угодила под почтовый грузовик, который перевозил посылки.