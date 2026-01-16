Ричмонд
Суд оштрафовал газовую компанию после взрыва в Стерлитамаке

Компании присудили штраф в 100 тысяч за срыв сроков по делу о взрыве бытового газа.

Источник: Комсомольская правда

Суд обязал заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей филиалу газораспределительной сети. Причиной стало то, что компания проигнорировала установленный срок для выполнения предписания трудовой инспекции. Это требование было выдано после официального расследования взрыва, в котором пострадало несколько человек.

Напомним, трагедия произошла в Стерлитамаке еще в 2024 году. На улице Артема в многоквартирном доме прогремел взрыв газа. Тогда погибла одна женщина, а четыре человека получили серьезные травмы. Легкие ранения зафиксировали еще у четверых. Двое слесарей, 26 и 57 лет, которые работали на месте, сами получили сильные ожоги.

Расследование показало, что эти работники, приехавшие по вызову для устранения утечки, грубо нарушили технику безопасности. Они не отключили электричество в подъезде, не проветрили помещение и не стали эвакуировать жильцов из опасной зоны. Заходя в квартиру, откуда сильнее всего пахло газом, они даже не воспользовались газоанализатором. Вместе с хозяйкой квартиры они открыли дверь, что и привело к мгновенному воспламенению и хлопку.

По факту случившегося прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Свидетели позже рассказывали о деталях произошедшего взрыва.

Работодатель слесарей отказался согласиться с выводами инспекции и полученным предписанием оформить специальный акт (формы Н-1), где четко указана причина группового несчастного случая. Организация попыталась оспорить это решение в суде, однако даже Верховный суд Башкирии поддержал позицию надзорных органов.

Несмотря на судебные решения, к сегодняшнему дню компания так и не выполнила требование по оформлению акта. За это на нее и был наложен административный штраф.

