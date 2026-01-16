Суд оштрафовал газовую компанию после взрыва в Стерлитамаке

Расследование показало, что эти работники, приехавшие по вызову для устранения утечки, грубо нарушили технику безопасности. Они не отключили электричество в подъезде, не проветрили помещение и не стали эвакуировать жильцов из опасной зоны. Заходя в квартиру, откуда сильнее всего пахло газом, они даже не воспользовались газоанализатором. Вместе с хозяйкой квартиры они открыли дверь, что и привело к мгновенному воспламенению и хлопку.