В Казани задержан «серый возчик», сбрасывавший снег на особо охраняемой природной территории

В Казани задержали водителя «КАМАЗа», который сбрасывал снег на особо охраняемой природной территории «Савиново». Сотрудники администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани совместно с полицией задержали недобросовестного перевозчика, которому теперь грозит штраф.
О нарушении стало известно благодаря местному жителю, который сообщил о правонарушении в официальный телеграм-канал районной администрации. Свидетели успели зафиксировать факт правонарушения на фото и видео до прибытия проверяющих. На место были вызваны сотрудники полиции, которые вместе с сотрудниками администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани задержали нарушителя.
В отношении водителя был составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства города. Собранный снег может быть вывезен либо на снегоплавильную станцию, либо складирован в специально подготовленных для этого местах, согласованных с Министерством экологии РТ. В последующем эти участки очищаются от снега и мусора для минимизации вреда окружающей среде.
В данном случае эта территория не просто не было подготовлена — она сама является особо охраняемой из-за редкой флоры и фауны.
Автомобиль «серого возчика» был изъят на специализированную стоянку. Как сообщили в пресс-службе администрации, водитель в ходе дачи объяснений признался, что пошел на нарушение с целью экономии.
За текущий зимний сезон в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах это уже третий выявленный случай несанкционированного сброса снега.
Нарушение правил благоустройства территорий влечет административную ответственность. Протоколы составляются по статье, касающейся нарушения муниципальных правил благоустройства и обращения с отходами. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы составляют от 15 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.