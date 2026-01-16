ДТП с автобусом в Светлогорске: 4-летняя девочка получила травмы, прокуратура начала проверку

По предварительным данным, в четверг, 15 января, около 17:34 водитель пассажирского автобуса ООО «Светлогорск Авто», двигаясь по Калининградскому проспекту, на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии пострадала четырёхлетняя пассажирка легковушки. У ребёнка диагностировали открытую рану головы.